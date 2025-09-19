Extrajobb som lagermedarbetare - Örebro
Som lagermedarbetare hos vår kund kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att plocka livsmedel och hushållsartiklar i storpack med hjälp av företagets moderna automationssystem.
Till skillnad från traditionella lagerlösningar, där personalen går runt i lagret för att plocka varor, är detta ett automatiserat system där varorna levereras direkt till din plockstation. Där står du som plockare och packar kundernas beställningar effektivt och noggrant.
Arbetet är fysiskt aktivt och innebär att du står upp under hela ditt arbetspass. Samtidigt är arbetsuppgifterna repetitiva och kan upplevas som monotona. För att trivas i rollen hos oss tror vi att du uppskattar både fysisk aktivitet och ett strukturerat, systematiskt arbetssätt.
Du kan också komma att hjälpa till med andra uppgifter på lagret när det behövs.
Arbetstider och omfattningArbetet innebär varierande arbetstider, både vad gäller dagar och tider. Exempel på schemaläggning kan vara:
Måndag - Torsdag: 07:00-16:00, 07:00-12:00, eller 16:00-23:45.
Fredagar: 07:00-14:00 eller 14:00-20:00.
Lördag - Söndag: 07:00 - 16:00.
Tjänsten är ett flexibelt extrajobb som passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi ser gärna att du kan arbeta minst två vardagar i veckan.
Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka i samråd med ansvarig teamledare - utifrån både dina möjligheter och kundens behov. Inbokning sker ofta med kort varsel, vilket innebär att du kan få besked samma dag eller tidigt på morgonen. Därför ser vi gärna att du är flexibel och redo att hoppa in när det behövs!
Start för tjänsten är omgående.
Personliga egenskaper Vi söker dig som kan leverera hög kvalitet och noggrannhet samtidigt som du håller ett högt tempo.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och inte har något emot att ta eget ansvar
Vi letar även efter dig som har energi, vill komma till arbetsplatsen positiv och laddad, för att bidra till ett bra arbete.
Kapabel att arbeta fysiskt då arbetet innebär många lyft samt att stå upp under hela arbetspasset.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Krav För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Eftersom säkerhetsgenomgångar, säkerhetsregler och arbetsplatsintroduktion sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Om oss
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Intresserad?
