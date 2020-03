Extrajobb som lagerarbetare sökes till ett blomsterföretag i Upp - Uniflex Sverige AB - Lagerjobb i Uppsala

Uniflex Sverige AB / Lagerjobb / Uppsala2020-03-162020-03-16Vi söker nu för kunds räkning två flexibla och drivna lagerarbetare till vår kund i Uppsala som är ett blomsterföretag.Uppdraget kommer att starta i mitten på april och kommer att pågå under deras högsäsong. Arbetet är ett extrajobb och du behöver kunna arbeta 4h om dagen någon gång mellan 06.00-15.00 under vardagar.Detta är ett extrajobb, vilket innebär att du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51% - exempelvis studier eller annat arbete.Arbetet kommer att innebära att du tillsammans med dina kollegor bygger ihop ställningar på lagret, gör rent dem samt så kan det även förekomma att dem ska monteras ner för att sedan köras ut till kunder. Det kan bli så att man får åka ut och leverera ställningar till kunder men det är vid enstaka tillfällen och därför är B-körkort ett krav.Det är viktigt att du tillsammans med ditt team kan säkerställa att det dagliga arbetet alltid utförs enligt företagets processer.Vi söker dig som är positiv, visar ett stort engagemang för ditt arbete och som inte är rädd för att ta i och hålla ett högt tempo när du arbetar. Vi ser även att du är ansvarstagande, pålitlig och har en god förmåga att samarbeta. I övrigt vill vi att du är en driven person som trivs med att arbeta i grupp men du har även förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. För att du ska trivas och snabbt komma in i arbetet behöver du vara fysisk stark och klara av tunga lyft.Krav för tjänsten:Talar och skriver flytande svenskaB-körkortHar en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%, alternativt är student. Observera att detta måste framgå tydligt i din ansökan för att vi ska kunna kontakta dig.Meriterande för tjänsten:TruckkortArbetslivserfarenhet inom lagerDu skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-30Uniflex Sverige AB5152942