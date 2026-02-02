Extrajobb som lagerarbetare i Norrköping sökes!
Social attitude AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-02-02
Vill du ha ett extrajobb där stegräknaren går varm, tiden går fort och jobbet faktiskt är kul? Då har du hamnat helt rätt!
Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Norrköping. Här plockar och packar du ordrar, tar emot leveranser och ser till att hyllorna sköter sig
Ingen erfarenhet? Inga bekymmer! Du får introduktion på plats. Det viktigaste är att du kommer med bra energi, gillar tempo och inte räds att kavla upp ärmarna när det behövs. Svenska eller engelska funkar fint - bonus om du kan båda!
Vi erbjuder:
Flexibla arbetspass - du väljer när det passar
Ett härligt gäng kollegor med bra stämning
Ett aktivt extrajobb där du gör nytta och får vardagsmotion på köpet
Vi söker dig som:
Är punktlig, noggrann och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete och lite tempo
Kan hoppa in vid behov
Känns detta som din grej? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta nästa lagerstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9716234