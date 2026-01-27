Extrajobb som lagerarbetare i Kalmar
2026-01-27
Gillar du att hålla igång, ta eget ansvar och ha kul på jobbet? Då kan detta vara ditt nästa extrajobb!
Vi söker en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Kalmar. Här plockar och packar du ordrar, håller ordning bland hyllorna och ser till att allt flyter på som det ska
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - perfekt vid sidan av studier eller annat jobb
Ett härligt team som samarbetar, stöttar varandra och har kul
Ett aktivt extrajobb där du får röra på dig och verkligen göra nytta
Vi söker dig som:
Är punktlig, pålitlig och inte rädd för att ta i
Trivs i ett jobb med tempo och variation
Pratar svenska eller engelska
Kan börja inom kort
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta vår nästa lagerstjärna i Kalmar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
