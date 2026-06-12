Extrajobb som Laboratorieassistent
JKS Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Landskrona Visa alla hälsoskyddsjobb i Landskrona
2026-06-12
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, Svalöv
, Kävlinge
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Vi söker en laboratorieassistent till Oatly i Landskrona för möjlighet till extrajobb på helger efter sommaren. Introduktion och upplärning sker under sommaren. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Oatly verkar inom livsmedelsindustrin och som laboratorieassistent arbetar du främst med mikrobiologiska analyser. Det innebär att du utför strykningar på platta. I rollen ingår även skötsel och underhåll av utrustning. Du kommer också att medverka i olika projekt i vår kunds produktion.
Arbetet är ett extrajobb och schemat är förlagt lördag och söndag ca var tredje helg samt sommar. Fler pass kan tillkomma.
Kvalifikationer, erfarenheter och personliga egenskaper
Du kan vara i olika stadier av dina studier men vi ser gärna att du har några terminer framför dig. Du ska också vara intresserad av ett extrajobb på helger och helgdagar.
Du studerar med fördel inom livsmedel, mikrobiologi, laboratorieteknik eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och intresse för analysarbete på ett laboratorium. Du har god datorvana, hanterar Office-paketet och har en god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person är du strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är kommunikativ och ansvarstagande och kan jobba självständigt och planera din tid och ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgoup.se
eller 0709-68 30 31.
Vi ser fram emot din ansökan!
JKS Sverige AB
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.
Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Oatly Sweden Operations & Supply AB Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9960771