Extrajobb som kvällslagerarbetare i höst!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping
2025-09-12
Är du student med minst 50% studietakt och letar efter ett fysiskt, roligt och flexibelt extrajobb? Trivs du med att jobba i team och ta i när det behövs? Då kan det här lageruppdraget i Norrköping vara perfekt för dig!
Vi söker nu drivna och ansvarstagande studenter till vår bemanningspool för ett lager i Norrköping. Du blir en viktig del av det dagliga logistik flödet och får möjlighet att arbeta med både plock, packning och sortering.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna kan vara varierande och kan bland annat bestå av:
• Plock och packning
• Sortering och hantering av varor
• Andra förekommande lageruppgifter
Arbetet sker främst underkvällstid på vardagar, däremot kan även dags pass förekomma och därför ser vi som ett stort plus om du är flexibel i din tillgänglighet. Du förväntas arbeta cirka 2-4 dagar i veckan. Under högsäsong i höst kommer behoven att vara stora så en hög tillgänglighet under denna period är önskvärt. Du kommer att arbeta som konsult hos oss och uthyrd till vår kund.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du bo i norrköpingsområdet.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten
• Du studerar minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
• Du har inga anmärkningar i belastningsregistret
• Mycket goda kunskaper i Svenska
Meriterande
• B-körkort
• Truckkort
• Tidigare erfarenhet inom lager
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i ett högt tempo. Du har lätt för att samarbeta, men kan också arbeta självständigt. Flexibilitet, punktlighet och en positiv inställning är egenskaper vi värderar högt.
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att visa ditt intresse. Ange gärna i din ansökan hur många pass per vecka du är tillgänglig för samt när du kan börja.
Vi har löpande starter och upplärningar under hela hösten så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
