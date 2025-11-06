Extrajobb som kundtjänstmedarbetare
Adecco Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Vi söker nu flera kundtjänstmedarbetare till ett uppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att arbeta i ett öppet kontorslandskap tillsammans med engagerade och servicemedvetna kollegor. Arbetsmiljön är tempofylld, och du kommer att besvara kundfrågor både via telefon och e-post. De vanligaste frågorna rör prisinformation, fakturor, reklamationer och återbetalningar. Företagets kunder pratar både svenska, danska och engelska, vilket innebär att det är ett krav att du har god förståelse för samtliga språk.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
• Bidra till en förstklassig kundupplevelse
• Arbeta mot uppsatta mål och KPI:er
• Hantera inkommande samtal och besvara e-post
• Utföra administrativa uppgifter, exempelvis posthantering och registrering
Det här är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med planerad start i oktober. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 08.45-17.15.
Om dig
Vi söker dig som är serviceminded och söker en långsiktig behovsanställning. Du har möjlighet att arbeta cirka två gånger i veckan under terminerna och är tillgänglig för mer omfattande arbete under loven. Tidigare erfarenhet av kundkontakt är önskvärt, och erfarenhet från kundtjänst är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga, ha lätt för att bygga relationer, vara lösningsfokuserad samt anpassningsbar. Då man arbetar i flertal system krävs det att du har god datorvana och att du är snabblärd. För att trivas i rollen behöver du ha en positiv inställning och kunna bidra till god stämning på arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
• Du är just nu studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Minst två terminer kvar av studier
• Tillgänglig för arbete två dagar i veckan, samt heltid under jul och sommar
• Tidigare erfarenhet av service
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Förstår och kan göra dig förstådd på danska
OBS! I samband med introduktionen ingår en utbildning under vecka 47 och 48 där du förväntas vara tillgänglig.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av kundtjänst via telefon, e-post eller chatt
• Flytande danska eller danska som modersmål
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Jobbnummer
9591547