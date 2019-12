Extrajobb som kundsassistent sökes till Øresundsbrons betalstati - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Malmö2019-12-21Vill du ha ett roligt och fartfyllt extrajobb vid sidan av studierna? Brinner du för service? Ansök idag så kan du få chansen att få jobba vid Øresundsbron.Vi söker just nu kundassistenter till Øresundsbrons betalstation Malmö. Arbetet går ut på att vara på plats ute bland bilarna och assistera de som kör förbi. Du arbetar med att informera, ta betalt och lösa eventuella problem som uppstår vid passagen. Du ska även vara behändig med att dirigera trafiken och hantera ärenden som kan uppstå vid betalstationerna.Här arbetar man utomhus dygnet runt måndag- söndag och arbetet fördelas på tre skift där man arbetar både dag, eftermiddag/kväll och natt.Arbetet inleds med en utbildning på 8 dagar på plats. Därefter ska du vara tillgänglig att jobba 16 timmar/vecka under terminen, och heltid under sommaren. Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd och arbeta vid Øresundsbrons Betalstation på Lernacken i Malmö. Tjänsten kommer att starta i början av februari 2020.2019-12-21Vi söker en serviceminded person som har erfarenhet av kundkontakt sen tidigare och kan ge Øresundsbrons kunder ett gott bemötande. För att trivas på denna arbetsplatsen bör du vara lösningsfokuserad och flexibel och vara snabb på att se när och vart kunden behöver hjälp. Viktigt att du har god kommunikationsförmåga gentemot kunderna och samtidigt kunna arbeta effektivt. Då Øresundsbrons kunder pratar svenska, danska och engelska är det ett krav att du ska kunna förstå alla språken och även vara bekväm med att tala på engelska och ytterligare ett.Det är viktigt att du trivs med att arbeta utomhus året om. Vidare är du en punktlig, noggrann och ansvarstagande person.Du som söker är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Vi ser också att du har minst 1,5 år kvar av dina studier och ser det här uppdraget på Øresundsbron som ett långsiktigt extraarbete.Låter detta som din nästa utmaning? Sök redan idag! StudentConsulting kommer arbeta med löpande urval och intervjuer. Vi ser gärna att i samband med ansökningen gör våra tester online som du har tillgång till via din profil.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-19Studentconsulting Sweden AB (Publ)5017170