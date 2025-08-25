Extrajobb som kock
FC Gruppen AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FC Gruppen AB i Jönköping
Plats: Jönköping
Tjänst: Vid behov
Tillträde: Så snart som möjligt
Om rollen:
Har du ett jobb redan men skulle vilja känna lite extra pengar?
Vi söker nu en kock som vill arbeta extra vid behov på vardagar, helger eller kvällar. Om du är flexibel och gillar att arbeta i en fartfylld och kreativ miljö på tex mässor, banketter, konserter eller andra events så kan detta jobbet vara för dig.
Som kock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga rätter enligt meny och koncept
Arbeta under mässor, banketter eller event
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Samarbeta med köks- och serveringspersonal för att skapa en god arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock och vill jobba extra hos oss
Har goda kunskaper inom matlagning och livsmedelshygien
Är noggrann, stresstålig och gillar att arbeta i team
Meriterande:
Kockutbildning eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet från à la carte, buffé eller storkök
Kunskap om specialkost och allergener
Vi erbjuder:
Ett roligt och utvecklande jobb i ett engagerat team här på Elmia
En arbetsplats där kvalitet, arbetsglädje och hållbarhet står i fokus
Vid frågor om tjänsten tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: andreas.johansson@fvgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Elmia". Arbetsgivare FC Gruppen AB
(org.nr 556460-2224)
Brunnsgatan 2 (visa karta
)
551 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Företagscatering Håkan Axelsson Aktiebolag Kontakt
Andreas Johansson andreas.johansson@fcgruppen.se 0708305410 Jobbnummer
9474080