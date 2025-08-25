Extrajobb som kock

FC Gruppen AB / Kockjobb / Jönköping
2025-08-25


Plats: Jönköping
Tjänst: Vid behov
Tillträde: Så snart som möjligt
Om rollen:
Har du ett jobb redan men skulle vilja känna lite extra pengar?
Vi söker nu en kock som vill arbeta extra vid behov på vardagar, helger eller kvällar. Om du är flexibel och gillar att arbeta i en fartfylld och kreativ miljö på tex mässor, banketter, konserter eller andra events så kan detta jobbet vara för dig.

Som kock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga rätter enligt meny och koncept
Arbeta under mässor, banketter eller event
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Samarbeta med köks- och serveringspersonal för att skapa en god arbetsmiljö

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock och vill jobba extra hos oss
Har goda kunskaper inom matlagning och livsmedelshygien
Är noggrann, stresstålig och gillar att arbeta i team

Meriterande:
Kockutbildning eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet från à la carte, buffé eller storkök
Kunskap om specialkost och allergener

Vi erbjuder:
Ett roligt och utvecklande jobb i ett engagerat team här på Elmia
En arbetsplats där kvalitet, arbetsglädje och hållbarhet står i fokus

Vid frågor om tjänsten tveka inte att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: andreas.johansson@fvgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Elmia".

Arbetsgivare
FC Gruppen AB (org.nr 556460-2224)
Brunnsgatan 2 (visa karta)
551 17  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Företagscatering Håkan Axelsson Aktiebolag

Kontakt
Andreas Johansson
andreas.johansson@fcgruppen.se
0708305410

Jobbnummer
9474080

