Extrajobb som hotellreceptionist i Skellefteå
2025-12-26
Skellefteå Hotell- och Konferens AB söker en person till våra hotellreceptioner. Vi söker efter dig som är serviceinriktad och över 20 år* som med ett leende på läpparna och alltid sätter gästen i fokus.
Malmia Hotel är beläget mitt på torget i centrala Skellefteå och är ett hemtrevligt & personligt hotell som alltid sätter gästen främst. Vi tillhör hotellkedjan Best Western där vikten av det personliga mötet är det viktigaste!
Comfort Hotel Skellefteå ligger suveränt till med ett stenkast till älven i centrala Skellefteå. Vårt motto är easy living, easy on the wallet, easy access and easy on the planet. Vi tillhör Strawberry familjen med mer än 240 hotell i Skandinavien.
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga receptionsuppgifter såsom in- och utcheckning av gäster, administration, bokningshantering samt vissa frukostförberedelser.
Våra gäster tycker att våra hotell är familjära och det håller vi med om. Vi har kul på jobbet och hjälper varandra mellan avdelningarna!
Då arbetet är av självgående karaktär bör du ha skinn på näsan och trivas med att ta egna initiativ.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att jobba inom service och då helst hotell, café eller restaurang, detta är dock inget krav utan vi lägger största vikt vid personlig lämplighet. Vi tillämpar provanställning. Då jobbet är på deltid finns goda möjligheter att kombinera med studier eller andra jobb.
Vi rekryterar löpande så var snabb med att skicka in med din ansökan!
Tjänsten är enstaka timmar, vid behov.
Arbetet är fördelat på båda hotellen, inskolning börjar omgående.
MÄRK DIN ANSÖKAN MED - EXTRA VID BEHOV
• Enligt alkohollagens 7 kap paragraf 18 krävs det att serveringsansvarig är 20 år fyllda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: mathias.friemann@strawberry.se Arbetsgivare Skellefteå Hotell- och Konferens AB
(org.nr 556246-8859)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Hotell Malmia/Comfort Hotel Skellefteå Kontakt
Hotellchef
Mathias Friemann Mathias.friemann@strawberry.se Jobbnummer
9663806