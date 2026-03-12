Extrajobb som hantlangare i Kristianstad!
2026-03-12
Vi söker dig som är effektiv och noggran till ett spännande extrajobb som hantlangare!
Jobbet som hantlangare hos vår kund innebär att stötta upp i bygget av pooler med arbetsuppgifter såsom att mäta och ta fram verktyg och material. Städning och förberedelser. Arbetet är ett aktivt och fysiskt krävande arbete. Man arbetar tätt i team med kollegor, det är därför väldigt viktigt med god samarbetsförmåga. Man möter också kunder och det är viktigt med servicekänsla.
Arbetet är förlagt på vardagar och på dagtid. Du behöver kunna jobba minst 2 vardagar i veckan samt kunna ställa upp med kort varsel vid behov.
Studentconsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som konsult uthyrd till kund.
DETTA SÖKER VI
Krav
Studier på minst 50 % i två år fram.
Tillgänglig 2 vardagar i veckan, dagtid.
2 referenser
Detta är ett deltidsjobb.
252 24 HELSINGBORG
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com
