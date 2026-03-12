Extrajobb som hantlangare i Kristianstad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Kristianstad
2026-03-12


Vi söker dig som är effektiv och noggran till ett spännande extrajobb som hantlangare!

Jobbet som hantlangare hos vår kund innebär att stötta upp i bygget av pooler med arbetsuppgifter såsom att mäta och ta fram verktyg och material. Städning och förberedelser. Arbetet är ett aktivt och fysiskt krävande arbete. Man arbetar tätt i team med kollegor, det är därför väldigt viktigt med god samarbetsförmåga. Man möter också kunder och det är viktigt med servicekänsla.
Arbetet är förlagt på vardagar och på dagtid. Du behöver kunna jobba minst 2 vardagar i veckan samt kunna ställa upp med kort varsel vid behov.
Studentconsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som konsult uthyrd till kund.
DETTA SÖKER VI
Krav
Studier på minst 50 % i två år fram.
Tillgänglig 2 vardagar i veckan, dagtid.
2 referenser

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9794780

