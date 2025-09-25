Extrajobb som Ekonomiassistent på OneMed i Göteborg
2025-09-25
Studerar du ekonomi och vill skaffa dig värdefull erfarenhet inom ekonomi och reskontra? Nu söker vi på OneMed en engagerad student som vill arbeta extra som ekonomiassistent vid sidan av studierna. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en professionell miljö och bygga ditt CV inför framtiden!
Vi söker en noggrann och engagerad ekonomiassistent som vill kombinera studier med praktisk erfarenhet inom ekonomi. Du kommer att stötta vårt team inom Accounts Payable och Accounts Receivable med löpande uppgifter, och få möjlighet att utvecklas i en professionell miljö.
Om rollen
Som ekonomiassistent på OneMed Shared Service Center får du arbeta med löpande uppgifter inom både kund- och leverantörsreskontra. Du kommer bland annat att:
• Granska, matcha, kontera och periodisera leverantörsfakturor
• Hantera betalningar och kundinbetalningar
• Arbeta med fakturering och påminnelsehantering
• Stötta teamet i övriga administrativa uppgifter
Du blir en del av ett engagerat team på sju personer som gärna delar med sig av sina kunskaper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vem vi söker
Vi söker dig som studerar ekonomi på universitet/högskola och som vill arbeta 1-2 dagar per vecka under terminerna samt heltid under sommarveckorna 26-32.
Vi söker framförallt dig som studerar ditt första eller andra år och som kommer fortsätta vara student i minst 1,5 år till.
Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har god datorvana.
Vi tror att du som söker tjänsten har ett intresse för ekonomiska flöden. Du har förmågan och intresset för att samarbeta med andra människor i ditt arbete och du värdesätter ett öppet klimat. Vidare är du driven och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är lyhörd och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Om du har erfarenhet från service, administration eller andra liknande arbeten är detta meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb där du arbetar 1-2 dagar per vecka. Schemat planeras i dialog mellan dig och oss - ibland utifrån verksamhetens behov och ibland med viss möjlighet för dig att själv välja dagar. Vi är måna om att hitta lösningar som fungerar för båda parter, särskilt under tentaperioder.
På vårt kontor i Tagene erbjuds en trevlig arbetsmiljö med nyrenoverade lokaler, personalgym och möjlighet till parkering alldeles utanför entrén.
Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett bolag som bidrar till att förbättra vårdkvalitén, sänka vårdens totalkostnader och bidra till en fungerande vård och beredskap i Sverige.
Ansökan och kontakt
Låter detta som något för dig? Ansök genom att skicka in ditt CV och gärna ett personligt brev via länken nedan (ansökan tas ej emot via e-post). Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrika Lovell Sköld på ulrika.skold@onemed.com
.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat före anställning.
OneMed Sverige täcker hälso- och sjukvårdens behov när det kommer till medicinskt material, utrustning och beredskap - snabbt, smidigt och med kvalitet.
Vi drivs av en trygg och säker vård samt av att förbättra livskvaliteten för alla som är i behov av, eller utför, vård.
Utöver förbättringar i vardagen, strävar vi efter en rättvis och hållbar värdekedja för alla. Det är så vi gör skillnad, varje dag, året om.
OneMed erbjuder cirka 30 000 certifierade produkter inom medicinskt material och utrustning. Varje enskild produkt är ett värdefullt bidrag till ett förbättrat vårdresultat och samhälle. Patienten får en bättre behandling, vårdtiden kortas och totalkostnaden sänks.
Vi är med våra cirka 400 medarbetare på fyra orter, en viktig del av Sveriges vård och beredskap. År 2023 uppgick vår omsättning till 3,7 Mdr SEK.
OneMed är en del av Asker Healthcare Group, bestående av mer än 40 företag som stödjer hälso- och sjukvård i Europa. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
OneMed
Manager SSC AP/ AR
Ulrika Lovell Sköld ulrika.skold@onemed.com
