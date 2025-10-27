Extrajobb Som Customer Support @ Finqr
Finqr AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finqr AB i Malmö
Customer Support @ FINQR - en del av Blingdalefamiljen
Vi söker två studenter inom juridik eller ekonomi som som som vill kombinera studier med arbete inom kundsupport och tillsammans ska täcka upp en 80 % tjänst. Du behöver kunna arbeta minst 3 timmar per dag, måndag till fredag.
Hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar med effektiva, digitala och personliga lösningar för att kräva in skulder på ett ansvarsfullt, transparent och affärsmässigt sätt. Vi ligger i framkant när det gäller teknik, kundupplevelse och respektfull hantering - och du får kombinera teori med praktik, bygga förståelse för ekonomi, juridik och affärer samt anpassa jobbet efter dina studier. Vi har vårt kontor i centrala Malmö, med nära till både tåg- och bussförbindelser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som en del av vårt kundsupportteam hjälper du både företag och privatpersoner med frågor om fakturor, betalningar och inkassoärenden. Du får använda din förståelse för ekonomi och juridik i praktiken och bidra till att våra kunder och deras kunder får en smidig upplevelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
Svara på frågor om FINQRs tjänst, fakturor och inkassoärenden.
Ha löpande kontakt med gäldenärer via telefon och e-post för att diskutera ärenden, nå överenskommelser och besvara frågor.
Hjälpa nya kunder att komma igång med våra tjänster.
Stötta kollegor i administrativa uppgifter kopplade till juridik och inkasso.Arbeta i våra digitala system för kundservice och kommunikation - och bidra till att förbättra våra rutiner och kundupplevelse.
Vem är du?
Du läser juridik eller ekonomi, gärna med inriktning mot affärsjuridik, redovisning, finans eller liknande. Du trivs i kontakt med människor, gillar att lösa problem och är noggrann i ditt arbete. Att hålla flera bollar i luften utan att tappa fokus är inget som skrämmer dig.
Kanske är du i början av din utbildning och vill få in en fot i branschen - eller närmare examen och vill bygga erfarenhet som kan leda till en framtida roll inom Fintech.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Om FINQR
FINQR - som är en del av Blingdalekoncernen - erbjuder en plattform för automatisering, optimering och analysering av kundfordringar inom B2B. Den molnbaserad plattformen är en Saas-modell som täcker: fakturering, inkasso, krediter, bokföring och analys.
FINQR fokuserar på upplevelsen både för användare av plattformen och gäldenärerna, vilket gör betalningar enkla och snabba. På så sätt gör vi inte bara livet enklare för våra kunder utan också för deras kunder.
Genom att låta FINQR optimera och automatisera faktureringen minskar kredittiden/ökar betalningsviljan, frigörs tid, stärks kundrelationerna samt att översikten och kontrollen över kundfordringar ökar - detta samtidigt som du som kund får bättre likviditet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Finqr AB
(org.nr 559093-5978), https://blingdale.com/ Arbetsplats
Blingdale Kontakt
Johanna 0702704595 Jobbnummer
9575199