Extrajobb som chaufför av matkassar - Dagab Bålsta
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Håbo Visa alla fordonsförarjobb i Håbo
2026-06-28
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Om Dagab:
Du kommer att starta och avsluta din arbetsdag vid Dagabs nya lager i Bålsta. Vid leverans till kunder kommer du att köra i Stockholmsområdet, där rutt och leveransadresser kan variera från dag till dag. Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo och Axfood Snabbgross. Varje vecka levererar Dagab tusentals beställningar direkt till slutkund – med fokus på hög kvalitet och leveranser som uppfyller både dagens och framtidens krav.
Observera att du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen i Bålsta på egen hand, då lagret ligger en bra bit utanför centrala Stockholm och kollektivtrafiken kan vara begränsad beroende på arbetstider.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som chaufför är din huvudsakliga uppgift att leverera färdigpackade matkassar till Willys och Hemköps kunder i och utanför Stockholm. Du kör lätt lastbil (B-körkort) och använder GPS.
Arbetet är fysiskt – tunga lyft och spring i trappor förekommer – vilket kräver god uthållighet. Samtidigt som du arbetar självständigt och är företagets ansikte utåt ansvar du också för en positiv kundupplevelse.
Arbetstiderna varierar där det finns möjlighet att jobba morgon, dag och kväll.
Tjänsten är en behovsanställning. Du lämnar din tillgänglighet vecka för vecka och blir bokad dag för dag. Detta upplägg passar bra att kombinera med studier, en deltidsanställning eller eget företag.
Vi ser att du ska kunna arbeta runt 2-3 vardagar i veckan.
Tjänsten startar med en utbildning som är på dagtid, 4 dagar under en vecka, tisdag - fredag. Dessförinnan ska du även ha genomfört och klarat ett körtest ute hos Dagab och ett drogtest.
Start för tjänsten är omgående.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
För att trivas i rollen som chaufför bör du:
Vara bekväm med att arbeta i ett högt tempo samt ha förmåga att kombinera effektivitet med noggrannhet. Detta krävs eftersom du ansvarar för att beställningarna levereras ut i rätt tid och till rätt kund.
Ha ett säkerhetstänk när du framför fordonet.
Trivas med fysiskt arbete och även ha en god fysik då arbetet består av tunga lyft och mycket gång i trappor.
Vara serviceminded och säkerställa att kunden får ett gott intryck under den korta stund då överlämning av beställningen sker.
Eftersom arbetspassen kan sträcka sig över stora delar av dagen, vi söker dig som har en flexibel vardag – exempelvis studerar på distans eller driver eget företag – och är i behov av en stabil extrainkomst. Vi ser gärna att du har för avsikt att kombinera detta extrajobb med din huvudsakliga sysselsättning under en längre period.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Det tillämpas även drogtester vid start för denna tjänst.Kvalifikationer
För att anställas och vara anställd i denna tjänst krävs det att du har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50% vid sidan av.
B-körkort för manuell växellåda och haft körkort i minst 2 år.
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7981894-2074389". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Björnängsvägen 16 (visa karta
)
746 34 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9982173