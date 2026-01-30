Extrajobb som brandvakt | Lernia | Skellefteå
Lernia Bemanning AB / Säkerhetsjobb / Skellefteå Visa alla säkerhetsjobb i Skellefteå
2026-01-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Vindeln
, Luleå
eller i hela Sverige
Har du en giltig licens för Heta Arbeten och söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning? Vår kund i Skellefteå söker nu dig som har erfarenhet av brandskyddsarbete och vill arbeta deltid som brandvakt vid behov eller återkommande var tredje fredag.
Detta uppdrag passar dig som exempelvis studerar, har en annan anställning eller är pensionär och vill arbeta extra vid tillfälliga uppdrag. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens och säkerhetsmedvetenhet i en dynamisk arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Tjänsten är en deltidstjänst och avser arbete vid behov eller enligt överenskommen omfattning. Det är viktigt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av detta uppdrag, annars kan du inte bli aktuell för tjänsten.
Som brandvakt kommer du att ansvara för att övervaka säkerheten på arbetsplatsen genom att identifiera potentiella brandrisker och vidta förebyggande åtgärder. Du kommer att genomföra regelbundna kontroller och rapportera eventuella avvikelser till ansvarig personal. Du kommer även att vara ansvarig för att säkerställa att nödutrustning är i gott skick och lättillgänglig.
Om dig
Detta uppdrag passar dig som inte söker en heltidsanställning, utan vill kombinera arbetet med studier, annan anställning, eget företagande eller pension.
Formell kompetens
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Heta arbeten
Ansvarstagande och god fysisk kondition
Flytande svenska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom räddningstjänst
Involvering i beredskapsövningar
Utbildning inom första hjälpen och HLR
Starkt säkerhetstänk
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7146577-1817066". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Strömsörgatan 15 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9715228