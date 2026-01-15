Extrajobb som bingovärd i Linköping!
2026-01-15
Gillar du att stå i centrum, ta ansvar och sprida glädje? Sök extrajobb som Bingovärd i Linköping!
Våra Bingovärdar är våra ansikten utåt, det är deras engagemang och känsla för service som gör att våra gäster trivs hos oss. Som bingovärd får du en chans att utvecklas socialt då det ena arbetspasset inte är det andra likt. Samtidigt får du ta ansvar och arbeta självständigt för vi tror att ansvar får människor att växa. Arbetet innebär försäljning, sätta gästen i fokus och att ansvara för en positiv spelupplevelse.
Vi ger internutbildningar till alla våra nyanställda därför behöver du inte ha tidigare arbetslivserfarenhet även om det är meriterande. Viktigast är att du är beredd att ge oss ditt engagemang. I utbyte hjälper vi till att bygga på din CV, utvecklar dig och ger dig en rolig arbetsmiljö. Allt vårt överskott går till idrotten, sedan 1979 har Idrottens Bingo gett mer än 1,3 miljarder till idrottslivet. Det är ytterligare skäl som gör det roligt att arbeta hos just oss.
Vi vill att du är serviceinriktad, flexibel, ambitiös, stresstålig och klara av att jobba självständigt då man jobbar mestadels ensam. Det är bra om du är bekväm att tala i mikrofon inför människor och har lite "skinn på näsan". Huvudräkning och pengahantering får inte vara några problem och bra på att "ta folk" är ett måste.
Våra arbetsuppgifter innefattar bla. brickförsäljning, caféförsäljning, underhålla gästerna, städ och bingoredovisning.
Då vi är ett litet team som arbetar tillsammans kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss råder laganda och det är viktigt att du har en utpräglad teamkänsla och värdesätter samarbete.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Våra hallar har öppet de flesta dagar om året. Extraarbetet som Bingovärd innebär att man jobbar framförallt helg och kväll. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på ca 5 timmar/vecka, passar dig som vill ha en extrainkomst vid sidan av exempelvis studier. Vi vill att du utöver dessa timmar kan hoppa in vid sjukdom, semester och att du kan jobba i sommar.
Krav för tjänsten är att du är fyllda 18 år, pratar svenska, har fokus på att jobba och vill utvecklas inom försäljning och service.
Vi har öppet:
Mån-fre kl 11:15-21:00
Lördag 10:00-18:00
Sön kl 11:45-21:00
Tycker du att detta låter som en rolig utmaning? Skicka in din ansökan och berätta mer om dig själv, varför du söker och gärna lite kort om vad du gjort innan oavsett om det är studier eller jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
