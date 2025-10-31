Extrajobb som bingovärd i Gävle!
2025-10-31
Gillar du att stå i centrum, ta ansvar och sprida glädje? Sök extrajobb som Bingovärd i Gävle!
Våra Bingovärdar är våra ansikten utåt, det är deras engagemang och känsla för service som gör att våra gäster trivs hos oss. Som bingovärd får du en chans att utvecklas socialt då det ena arbetspasset inte är det andra likt. Samtidigt får du ta ansvar och arbeta självständigt för vi tror att ansvar får människor att växa. Arbetet innebär försäljning, sätta gästen i fokus och att ansvara för en positiv spelupplevelse.
Vi ger internutbildningar till alla våra nyanställda därför behöver du inte ha tidigare arbetslivserfarenhet även om det är meriterande. Viktigast är att du är beredd att ge oss ditt engagemang. I utbyte hjälper vi till att bygga på din CV, utvecklar dig och ger dig en rolig arbetsmiljö. Vårt överskott går till idrotten, sedan 1979 har Idrottens Bingo gett mer än 1,3 miljarder till idrottslivet. Det är ytterligare skäl som gör det roligt att arbeta hos just oss.
Vi vill att du är serviceinriktad, flexibel, ambitiös, stresstålig. Du ska klara av att jobba självständigt då ensamarbete förekommer. Det är bra om du är bekväm att tala i mikrofon inför människor och har lite "skinn på näsan". Huvudräkning och pengahantering får inte vara några problem och bra på att "ta folk" är ett måste.
Våra arbetsuppgifter innefattar bla. brickförsäljning, caféförsäljning, underhålla gästerna, städ och bingoredovisning.
Då vi är ett litet team som arbetar tillsammans kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss råder laganda och det är viktigt att du har en utpräglad teamkänsla och värdesätter samarbete. En del ensamarbete förekommer så det är även av vikt att du kan arbeta ensam.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Våra hallar har öppet de flesta dagar om året så arbetet som Bingovärd innebär att vi jobbar både dag, kväll och helg.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, i snitt ca 8 timmar/vecka, och passar dig som vill ha en inkomst vid sidan av exempelvis halvtidsstudier. Arbetstider är framförallt förlagt till kvällar (15.30-22.30) och helger. Vi förväntar oss att du utöver dessa timmar även kan hoppa in och jobba extra vid bla sjukdom och semester. Krav för tjänsten är att du är fyllda 18 år, pratar svenska och vill utvecklas inom försäljning och service.
Vi har öppet:
Mån-tor kl 11:45-21:30
Fredag 11:45-22:30
Lördag 11:45-18:00
Sön kl 11:45-21:30
Tycker du att detta låter som en rolig utmaning? Skicka in din ansökan och berätta mer om dig själv, varför du söker och gärna lite kort om vad du gjort innan oavsett om det är studier eller jobb.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: pagavle@idrottensbingo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Idrottens Bingo i Göteborg AB
(org.nr 556222-7511), https://www.idrottensbingo.se/bingohallar/idrottens-bingo-gavle/
Norra Rådmansgatan 8c (visa karta
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Idrottens bingo Gävle Kontakt
Sandra Runermark pagavle@idrottensbingo.se 0765102072 Jobbnummer
9584127