Extrajobb som Biljettkontrollant
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Rese- och trafikjobb / Sundsvall
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Hos Din Tur arbetar ett 50-tal personer fördelade på kontoret i Kramfors och på vårt kundcenter i Ånge. Din tur har dagligen trafik mellan länets kommuner, inom kommunerna och tätortstrafik i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Omkring 10 000 000 resor varje år görs med Din Tur. 90% av resorna sker med buss, resten med tåg eller färdtjänst/sjukresa. Nu söker vi dig som bidra genom att säkerställa att våra resenärer köper rätt biljetter när de åker med oss. Söker du ett meriterande extrajobb vid sidan av stuider eller bara för att dryga ut kassan så sök gärna till oss!Arbetsuppgifter
Som biljettkontrollant är din främsta uppgift att kontrollera att resenärer har giltig biljett. Arbetet sker i tjänstemannaroll och alltid i par - två och två. Det är ett socialt, rörligt och ibland utmanande arbete där du förväntas agera med integritet och gott omdöme. Tillsammans med din kollega åker ni med trafiken så väl lokalt som regionalt inom länet. Arbetstider kan komma att variera vardagar såväl som kvällar och helger.
Vi tror att din tjänst kommer ligga på ca 20% med möjlighet till heltid några veckor under sommaren.Profil
Vi söker dig som: * Har ett professionellt bemötande och hög integritet * Kan hantera obekväma situationer på ett respektfullt sätt * Talar svenska obehindrat, och gärna engelska eller andra språk * Har grundläggande teknisk vana - du ska kunna hantera en handenhet för biljettkontroll * Är trygg, kommunikativ och lösningsfokuserad * Är flexibel med arbetstider och bekväm med att jobba ute bland människorSå ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan! För mer information är du varmt välkommen att kontakta Mattias Adolfsson på tfn 0733-51 27 25 Ansök med CV och personligt brev via www.clockworkpersonal.se
senast den 19/4. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
903 26 UMEÅ
Julia Larsson julia.larsson@clwork.se 0725755989 Jobbnummer
