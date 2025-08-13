Extrajobb som B-chaufför till Jasteko
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-08-13
Är du en duktig bilförare som vill ha ett aktivt och socialt extrajobb? Då kan tjänsten som B-chaufför till vår kund Jasteko vara något för dig!
Med professionell service och mycket kunskap levererar Jasteko ett komplett sortiment av restaurang- och storköksutrustning till kunder i hela Sverige. Under hösten har de behov av en B-chaufför som kommer att leverera till hotell, restauranger, caféer och storkök runt om Bohuslän samt Göteborg.
Under en typisk arbetsdag kommer du lasta in varor utifrån de beställningar som inkommit för att sedan leverera dessa under dagen till Jastekos kunder. Du kommer att arbeta individuellt under den tid du är ute och kör och levererar varor men har flera kollegor att kontakta vid eventuella frågor som uppstår.
Övrig information:
• Tjänsten är på timmar under ett par veckor i början av hösten med start vecka 35.
• Hur många pass per vecka du jobbar kan variera och det är därför viktigt att du är flexibel. Behovet är dock som störst på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Det är därför viktigt att du kan jobba dessa dagar varje vecka.
• Du startar och avslutar varje arbetspass på Jastekos lager i Hisings Backa, Göteborg.
• Du kommer i tjänsten vara anställd hos oss på StudentConsulting men uthyrd till Jasteko.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som antingen har erfarenhet av att ha jobbat som B-chaufför tidigare eller har mycket god körvana och det är meriterande om du har vana av att köra ett större fordon. Vidare är du som person ansvarstagande, ordningsam och strukturerad i ditt arbetssätt då det är av stor vikt att rätt artikel blir levererad ut till kund vid rätt tid. Du lyfter och bär många paket under arbetsdagen och det är därför viktigt att du har god fysik.
Då du möter kunder vid avlämning är det viktigt att du som person är trevlig, tillmötesgående och har ett serviceinriktat förhållningssätt när du möter kunderna.
Krav för tjänsten är:
• B-körkort och god körvana
• Att du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%, vilket kan vara annat jobb eller studier.
Är det dig vi beskriver? Sök då tjänsten redan idag då vi kommer stänga ner annonsen så fort vi hittat rätt person.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
