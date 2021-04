Extrajobb som assistent inom hälsa - Bravura Sverige AB - Övriga jobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Övriga jobb / Stockholm2021-04-12Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-12Det här är ett konsultuppdrag på deltid 15% som initialt varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Lively Sweden AB. Där ambitionen är en förlängning av uppdraget.Lively Sweden är en nystartad verksamhet som utför lokal kryoterapi. Mottagningen behandlar människor med smärta i led eller muskler. Kryoterapi aktiverar kroppens naturliga läkningsförmåga och kan användas vid både akut och kronisk smärta och snabbar på återhämtning av skador och träning. Lively Sweden verkar för att hjälpa människor till en bättre hälsa. Deras vision är att skapa välbefinnande inifrån och ut.Som assistent hos Lively tar du emot besökare och har hand om extern service så som kundbokningar och inkommande samtal. Du instruerar kund inför behandling samt rengör och spritar av maskinen mellan varje besök. I vissa fall hjälper du kunden att behandla sig. Därtill hanterar du dokumentation av kunder och rapporterar till närmsta chef. Du kan även få uppgifter att sköta sociala medier och uppdatera med nyheter.Tjänsten är inledningsvis en deltidstjänst på 15%. Du arbetar sex timmar i veckan mellan ca 17.00 - 19.00, måndag till torsdag. Behovet förväntas öka på sikt i takt med att verksamheten växer.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare erfarenhet av en kundservicerollErfarenhet av att jobba självständigtGoda kunskaper i svenska, tal och skriftMeriterade om du har ett intresse för hälsaFör att trivas i rollen har du en känsla för service, du har kunden i fokus och arbetar för att ge det lilla extra för dina kunder. Rollen som assistent är självständig och kräver att du är självgående och kan driva ditt eget arbete. Därtill har du en god kommunikativ förmåga, du är bekväm med andra människor och är mån om att leverera en högklassig service till de du bemöter. Vidare är det viktigt för dig att vara noggrann med detaljer i det dagliga arbetet och du lämnar inget ogjort.Övrig information:Start: OmgåendePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Sökord: Assistent, kundservice, service, serviceyrke, extrajobb, deltid, bemanning, pensionär, student, Stockholm, hälsaVaraktighet, arbetstidDeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-03Bravura Sverige AB5686607