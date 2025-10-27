Extrajobb som Administratör | Manpower | Stockholm
Studerar du juridik och söker ett utvecklande och intressant extrajobb? Just nu söker vi en administratör till vår kund med kontor i centrala Stockholm. Om du har möjlighet att arbeta ungefär två dagar i veckan och vill kombinera dina studier med värdefull praktisk erfarenhet, kan detta vara rätt roll för dig. Vi behöver tillsätta tjänsten snarast så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar på plats hos vår kund i centrala Stockholm.
I denna roll kommer du att stödja avdelningen som arbetar med kompetensstöd och avtal. Du kommer att hantera administrativa uppgifter och kontakta personer med pågående ärenden hos kunden. För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi ser gärna att du studerar juridik och har minst två år kvar av din utbildning. Du förväntas kunna arbeta två dagar i veckan, och hur dessa dagar fördelas är flexibelt och bestäms i dialog med kunden.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
* avklarad gymnasieutbildning
* mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
* annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
* kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är en person som är målmedveten, självständig och noggrann. Du trivs med att arbeta i team och ser dig själv som en lagspelare. Det finns goda möjligheter för utveckling i rollen.
Information upp uppdraget
Uppdragsstart: så snart som möjligt
Uppdragslängd: tills vidare
Placering: centrala Stockholm
Sök tjänsten idag
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexandra Eriksson via e-post: Alexandra.Eriksson@manpower.se
. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
