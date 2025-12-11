Extrajobb Receptionist | Manpower | Gävle
2025-12-11
Vill du arbeta extra som receptionist? Vi söker nu en serviceinriktad och flexibel receptionist för konsultuppdrag hos våra kunder i Gävle. Som receptionist blir du företagets ansikte utåt och en viktig kontaktpunkt för både besökare och medarbetare. Är du strukturerad, ansvarstagande och gillar att ge bästa möjliga service? Då kan detta extrajobb vara perfekt för dig!
Ort: Gävle
Start: Enligt överenskommelse
Anställning: Timanställning vid behov, främst vid frånvaro av ordinarie personal
Om jobbet som receptionist
Som receptionist hos våra kunder i Gävle kommer du att ha en central roll i att skapa en välkomnande och professionell miljö. Du är den första kontakten för besökare och hanterar inkommande samtal och e-post. Utöver detta ingår enklare administrativa uppgifter och koordinering av möten.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Ta emot och välkomna besökare samt hantera inkommande samtal och e-post
* Sköta enklare administration som posthantering, bokningar och fakturering
* Koordinera möten och konferensrum
* Säkerställa att receptionen alltid är välkomnande och professionell
Som konsult hos Manpower får du tryggheten av kollektivavtal och möjlighet att utvecklas hos olika kunder. Du blir en del av vårt nätverk och får tillgång till stöd, coachning och karriärvägledning - samtidigt som du breddar din erfarenhet och bygger nya kontakter.
Den vi söker
Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad och trivs med att ha många kontaktytor. Du har erfarenhet av serviceyrken och är van att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
Då du kan bli inringd med kort varsel är det av stor vikt att du är flexibel att ta arbetspass.
För att lyckas i rollen behöver du:
* Kunna intyga minst 50 % sysselsättning i form av studier eller annat arbete
* Erfarenhet av serviceyrken, gärna reception eller administration
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Vara strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag med attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
