Extrajobb produktionsarbetare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Göteborg
2025-09-02
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett
annat jobb, och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha
tjänsten för dig!
Vi söker nu arbetsvilliga och noggranna produktionsarbetare till vår kund i Göteborg. Arbetet är
praktiskt och sker i produktionen där du hanterar order från start till färdig produkt. Du arbetar
med händerna, tar ansvar för att jobbet blir rätt gjort och trivs i en miljö där man inte är rädd för
att bli smutsig.
I den här rollen arbetar du vid behov, och schemaläggs flera dagar i följd. Arbetstiderna är dagtid
07:00-16:00.
Arbetsuppgifter
• Ta emot order och förbereda material
• Ställa in och förbereda maskiner
• Läsa ritningar och mäta upp
• Kontrollera kvalitet på produkter
• Pressa och bearbeta metall
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och inte är rädd för att ta i när det behövs. I rollen
som produktionsarbetare kommer du att arbeta med händerna och hantera olika moment i
tillverkningen. Därför är det viktigt att du är noggrann, arbetsvillig och kan ta egna initiativ.
Har du matematiska kunskaper och datorvana är det en stor fördel, då du kommer att räkna på
mått och registrera information digitalt. Tidigare erfarenhet av produktion är meriterande, men vi
välkomnar även dig som är ny inom området. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning,
vill lära dig och är pålitlig i ditt arbete.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
