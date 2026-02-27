Extrajobb på tryckeri i Mölnlycke
Studerar du eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och lockas av ett aktivt extrajobb på ett tryckeri? Är du självgående, noggrann och trivs i ett högt tempo där du tar egna initiativ? Då är detta tjänsten för dig!
Vår kund är specialister i en föränderlig värld inom tryckeribranschen. De har all samlad kunskap och erfarenhet för att skapa enkla lösningar till deras kunder. Ta chansen att bli en del av teamet redan idag!
I detta uppdrag kommer dina arbetsuppgifter vara plock och pack av diverse produkter. Medan andra arbetsuppgifter kan innebära montering av produkter vid en specifik station. För att trivs i denna roll är det viktigt att du tycker om att arbeta i ett högt tempo och är noggrann. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga.
Tjänsten planeras att starta omgående. Arbetet är förlagt måndag-fredag 07:00-15:30, övertid kan förekomma. Vi ser gärna att du är tillgänglig och kan arbeta minst 2-3 pass i veckan samt kan hoppa in med kort varsel.
Arbetsplatsen är belägen i Solstens industriområde och det är en fördel om du har möjlighet att enkelt ta dig till och från arbetsplatsen. Tillgång till bil är meriterande.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen ser vi gärna att du tycker om att arbeta i ett högt tempo och kan följa instruktioner. Vi ser gärna att du är fingerfärdig och har ett öga för detaljer. Arbetet sker i samarbete med kollegor, varpå tjänsten ställer krav på att du trivs med att arbeta i team mot uppsatta mål.
Krav för tjänsten:
• Du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
• Du har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Så ansöker du
