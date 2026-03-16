Extrajobb på terminal i Uppsala (natt/kväll)
Vi söker nu terminalarbetare till DHL i Uppsala! Perfekt för dig som studerar eller har en annan sysselsättning du kan kombinera med extrajobb på nätter och kvällar.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
• Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51% eller studerar, som vill arbeta extra cirka 3 vardagar per vecka.
• Arbetstiderna är förlagda på nätter framförallt men det kan även förekomma kvällar.
• Uppdraget startar omgående och kommer pågå långsiktigt.
Tider:
Natt: 00:20-07:00 eller 00:30-07:00.
Kväll: 15:00-19:00, 15:30-19:00 eller 16:00 till 19:00.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna varierar men kommer i första hand innebära plock och pack, paketsortering samt en hel del tunga lyft.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, driven och initiativtagande och som inte är rädd för att ta i på arbetet. Du som person måste ha ett flexibelt sätt och trivas med högt tempo.
Truckkort är meriterande men inget krav.
Tjänsterna kommer tillsättas omgående så skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6157". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/
9800307