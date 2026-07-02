Extrajobb på terminal i Uppsala (kväll/natt)
Uniflex AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Uppsala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%, exempelvis studier eller annat arbete, och som vill arbeta extra.
Tjänsten är långsiktig och vi ser gärna att du kan arbeta hos oss i minst ett år.
Under perioden fram till sista september behöver du kunna arbeta kvällspass måndag–torsdag varje vecka. Därefter blir arbetstiderna mer varierade och kan omfatta både kvälls- och nattpass cirka 3 dagar i veckan.
Tider:
Kväll: Måndag-Tisdag 15:00-19:00. Onsdag-Torsdag 15:30-19:00. Fredag 16:00-19:00
Natt: Måndag-Onsdag 00:20-07:00. Torsdag-Fredag 00:30-07:00.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar men kommer i första hand innebära plock och pack, paketsortering samt en hel del tunga lyft.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, driven och initiativtagande och som inte är rädd för att ta i på arbetet. Du som person måste ha ett flexibelt sätt och trivas med högt tempo.
Truckkort är meriterande men inget krav. Tjänsterna kommer tillsättas omgående så skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7998426-2083278". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 29 (visa karta
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753 21 UPPSALA Jobbnummer
9990193