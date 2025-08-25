Extrajobb på terminal i Farsta
2025-08-25
Om tjänsten
Vi på Pokayoke söker just nu extrapersonal till vår kund i Farsta. Arbetstiderna varierar men infaller främst under dagtid, helgarbete förekommer. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 3 dagar/vecka, helst fler.
Start för den här tjänsten är omgående.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att sortera paket. Det är ett fysiskt krävande arbete, som samtidigt kräver att man är noga och strategisk. Du arbetar i ett litet team så viktigt att du samarbetar bra med kollegor.
Vad vi söker
Vi söker dig som studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och vill jobba extra 2-3 pass i veckan.
Som person tror vi att du är noggrann med en stark vilja att leverera ett bra jobb samtidigt som du inte är rädd att arbeta fysiskt.
Har du tidigare erfarenhet av lager är detta ett plus, men inget krav. Det viktigaste är personliga egenskaper och inställning.
Observera att detta är ett fysiskt krävande arbete! Kvalifikationer
• Behärskar engelska eller svenska språket på en grundläggande nivå
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Meriterande:
• Lager, restaurang eller flytterfarenhet
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "894". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9474068