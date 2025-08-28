Extrajobb på skola för dig som pensionär!
2025-08-28
Vill du som pensionär bidra med din erfarenhet och livskunskap? Bli timvikarie på gymnasieskolor i Nacka!
Har du en bakgrund inom skola, undervisning eller annan erfarenhet där du mött unga människor? Nu har du möjlighet att dela med dig av dina kunskaper, engagemang och trygghet till nästa generation.
Vi på StudentConsulting söker pensionerade lärare och andra med relevant erfarenhet som vill arbeta extra som timvikarie på gymnasieskolor i Nacka. Det är en flexibel möjlighet där du själv kan styra hur mycket du vill arbeta - perfekt för dig som vill hålla dig aktiv, känna gemenskap och göra verklig skillnad.
Som timvikarie kommer du att:
• Vara ett stöd och en förebild för elever i deras lärande och utveckling.
• Hålla i lektioner eller stötta ordinarie lärare.
• Bidra till en trygg och positiv miljö i klassrummet.
• Hjälpa elever att tro på sig själva och växa - både i skolan och som människor.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta på olika gymnasieskolor i Nacka. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
DETTA SÖKER VI
• Är pensionär med lärarutbildning eller erfarenhet från undervisning.
• Har tålamod, trygghet och en varm vilja att möta ungdomar.
• Vill arbeta flexibelt och på egna villkor.
• Är en relationsbyggare som skapar tillit och engagemang.
Erfarenhet av skola är förstås meriterande, men viktigast är ditt engagemang och din livserfarenhet - vi vet att du som pensionär har mycket värdefullt att bidra med!
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider på vardagar dagtid.
• Möjlighet att själv välja hur mycket du vill arbeta.
• Ett meningsfullt extrajobb där du får använda dina kunskaper och erfarenheter på ett uppskattat sätt.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar ute på gymnasieskolorna i Nacka. För att vara aktuell behöver du även beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister (skola/förskola).
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
