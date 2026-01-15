Extrajobb på modernt lager i Gävle
Gillar du att röra på dig, hålla ordning och ha kul på jobbet? Perfekt - då kan detta vara ditt nya extrajobb!
Vi söker en glad och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds moderna lager i Gävle. Här plockar och packar du ordrar, tar emot leveranser och ser till att hyllorna mår prima
Ingen erfarenhet? Inga problem! Vi lär dig allt. Det viktigaste är att du dyker upp med energi, gillar tempo och har ett gott humör i fickan.
Vi erbjuder:
Flexibla tider - perfekt vid sidan av studier eller annat jobb
Ett härligt team som gör jobbet roligare
Ett aktivt extrajobb där stegräknaren får jobba
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och pålitlig
Gillar fart, fläkt och fysiskt arbete
Talar svenska eller engelska
Kan börja snart
Låter det kul? Sök direkt! Vi intervjuar löpande och kör igång så fort vi hittar rätt person
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
