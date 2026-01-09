Extrajobb på Martin & Serveras lager - Halmstad
2026-01-09
Storesupport är en del av Job&Talent. När du klickar på "Ansök här" kommer du att dirigeras vidare till Storesupport.
Vill du ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna - med möjlighet till heltid under sommaren? Som lagermedarbetare hos Martin & Servera får du ett aktivt och tempofyllt arbete där du är en viktig del av logistikkedjan.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
I arbetet som lagermedarbetare på Martin & Servera kommer du att:
Köra truck samt plocka och färdigställa beställningar och ordrar. Du kommer plocka alla sorters livsmedel samt alkoholhaltiga drycker.
Vara fysiskt aktiv då du arbetar med kroppen och tunga lyft är vanligt förekommande.
Arbeta på två olika avdelningar: bas och frys. Du kommer starta på bas-avdelningen.
Arbetstider
Arbetet är förlagt till vardagar på kvällstid 16:30-23:00. Finns även arbetspass på dagtid vid förfrågan. Fredagar är stora dagar och därför ser vi gärna att du kan arbeta tre fredagar i månaden.
Under sommaren ser vi att du vill och kan jobba upp till heltid.
Schemaläggning sker vecka för vecka under terminerna vilket gör det väldigt flexibelt och passar dina studier. Under sommaren blir man tilldelad ett sommarschema.
Start för tjänsten kommer vara i början av 2026 och arbetet inleds med en obligatorisk två veckors betald utbildning.
Vi erbjuder dig
Ett välbetalt extrajobb där vi tillämpar GFL-lön.
Flexibel schemaläggning då du lägger dig tillgänglig veckovis.
Möjlighet att arbeta 1-3 pass i veckan.
Sommarjobb upp till heltid samt jobb under helger och lov.
Att bli del av en engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp.
Vi söker dig som
Är student alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Har för avsikt att kombinera detta extrajobb med din andra huvudsakliga sysselsättning under en längre tid.
Vill och kan jobba upp till heltid under sommaren 2026 och 2027 (det gäller främst vecka 26-35).
Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete.
Vidare ser vi att du är driven och har förmågan att hålla tempo och fokus uppe. Noggrannhet är av stor vikt i detta jobb, då fel plock får direkta konsekvenser för kunderna. Du bör också vara i god fysisk form då det förekommer många tunga lyft i ett raskt tempo. Viktigt är även att du tycker om att arbeta mot tydligt uppsatta mål och har en vilja att förbättras!Kvalifikationer
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhets genomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökningar tas endast emot via denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7025321-1781719". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
9676202