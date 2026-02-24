Extrajobb på lager i Upplands Väsby
Astani Wear AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2026-02-24
Vi söker lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Upplands Väsby. Tjänsten passar dig som studerar, har annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt arbete vid sidan av annan sysselsättning.
Som lagerarbetare bidrar du till att det dagliga logistikflödet fungerar effektivt och korrekt.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar för leverans
Mottagning, registrering och hantering av leveranser samt returer
Säkerställa ordning, struktur och en god arbetsmiljö
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Kommunicerar på svenska eller engelska
Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget krav
Är tillgänglig för arbete inom kortOm tjänsten
Placeringsort: Upplands Väsby
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (dag, kväll och helg)
Start: Omgående
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9761664