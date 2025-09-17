Extrajobb på lager i Stockholm!
Astani Wear AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Extrajobb på lager i Stockholm - vill du vara med?
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får vara aktiv och jobba ihop med sköna kollegor? Vi söker en pålitlig och organiserad person till vår kunds lager i Stockholm. Ett perfekt extrajobb för dig som pluggar, redan jobbar deltid eller vill ha ett jobb vid sidan av.
Vad du kommer göra:
Plocka och packa inkommande ordrar
Ta emot leveranser och returer samt sortera dessa
Jobba i kundens lagersystem och hålla det uppdaterat
Hålla ordning och rent på lagret
Vem du är:
Du gillar fysiskt arbete, tar eget ansvar och trivs när det händer saker. Har du lagererfarenhet är det ett plus i kanten, men inget krav - du får upplärning när du startar!
Om jobbet
Plats: Stockholm
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dag/kväll/helg)
Start: Så snart som möjligt
Låter detta som ett extrajobb för just dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar och tillsätter löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9514062