Extrajobb på lager i Stockholm
Astani Wear AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Agil Rekrytering söker lagerarbetare för extrajobb till uppdrag hos kund i Stockholm. Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar från start och bidra till ett effektivt logistikflöde.
Om uppdraget
• Plock och pack enligt fastställda processer
• Mottagning och kontroll av leveranser
• Hantering av returer och avvikelser
• Säkerställa struktur, ordning och säker arbetsmiljö
• Löpande registrering i lagerhanteringssystem
Vi söker dig som
• Har ett strukturerat arbetssätt och hög noggrannhet
• Trivs i en fysisk och tempofylld miljö
• Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och levererar kvalitet
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Erfarenhet från lager/logistik är meriterande men inget krav
Förutsättningar
• Plats: Stockholm
• Anställningsform: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9769960