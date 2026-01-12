Extrajobb på lager i Stockholm
2026-01-12
Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna, hungriga och drivna lagerarbetare som vill jobba extra!
Arbetstiderna varierar men sker oftast mellan 06:00-01:00 men kan ske alla timmar på dygnet, både vardagar och helgdagar.Profil
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta i högt tempo.Kvalifikationer
• Minst 18 år gammal.
• Minst 2 års lagervana.
• Truckkort B1-B3.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande.
• Körkort B.
• Truckkort A4, B1-B5.
• God vana av att hantera skjustativtruck och motviktstruck.
• Grundnivå i engelska.Om företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Posti Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster.
Posti Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden. Ersättning
Fast l?n
Detta är ett deltidsjobb.
