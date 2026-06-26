Extrajobb på lager i Örebro
Astani Wear AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-26
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Vi söker lagermedarbetare för extrajobb hos vår kund i Örebro. Uppdraget innebär att stötta lagerverksamheten vid arbetstoppar och bidra med extra resurser i den dagliga driften.
Tjänsten passar dig som studerar, har en annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt extrajobb i en aktiv och strukturerad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande och utgående varor
Plockning och packning av kundorder enligt fastställda rutiner
Mottagning av leveranser samt hantering av returer
Registrering och uppdatering av varuflöde i lagerhanteringssystem
Bidra till att lagret hålls organiserat, säkert och effektivtKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll där tempot varierar. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Tidigare erfarenhet av lager är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har grundläggande datorvana och kan kommunicera på svenska eller engelska.Om tjänsten
Placeringsort: Örebro
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Är du intresserad av ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik?
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9980265