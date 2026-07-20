Extrajobb på lager i Jönköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Jönköping
, Borås
, Linköping
, Göteborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi söker lagermedarbetare för extrajobb hos vår kund i Jönköping. Uppdraget innebär att stärka lagerverksamheten vid arbetstoppar samt vid behov av ersättning för ordinarie personal.
Tjänsten riktar sig till dig som studerar, har en annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt extrajobb i en praktisk och strukturerad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Plockning och packning av ordrar enligt fastställda rutiner
Mottagning av leveranser samt hantering och registrering av returer
Säkerställa ordning, struktur och en säker arbetsmiljö
Registrering och uppdatering av information i lagerhanteringssystemKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i ett fysiskt arbete med varierande tempo och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska.Om tjänsten
Placeringsort: Jönköping
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt – oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
10006825