Extrajobb på lager i Göteborg!
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Borås
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Göteborg. Här plockar och packar du ordrar, håller ordning bland hyllorna och ser till att allt flyter på som det ska
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Vi lär dig allt på plats. Det viktigaste är att du har bra energi, gillar tempo och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - perfekt vid sidan av studier eller deltidsjobb
Ett härligt team med skön stämning och mycket skratt
Ett aktivt extrajobb där du gör nytta och får vardagsmotion på köpet
Vi söker dig som:
Är punktlig, pålitlig och har en positiv inställning
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Pratar svenska eller engelska (bonus om båda!)
Kan börja snart
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta nästa lagerstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
