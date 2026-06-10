Extrajobb på lager i Enköping

Pokayoke AB / Lagerjobb / Enköping
2026-06-10


Visa alla lagerjobb i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Enköping, Knivsta, Håbo, Västerås, Sigtuna eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-10

Om tjänsten
Anställningsformen för den här tjänsten är en behovsanställning. Du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, antingen studerar du eller har ett annat jobb. Du ska kunna jobba minst 3 pass i veckan, varav minst 2 vardagar. Arbetstiderna är dagtid 7-15.30.

Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.

Arbetsuppgifter
• Godsmottagning
• Inleverans
• Plock
• Pack
• Utlastning

Vad vi söker

Kvalifikationer
• Annan huvudasklig sysselsättning på minst 50%
• God svenska och engelska i tal och skrift

Vi ser helst att du är:
• Effektiv, drivande och engagerad
• Noggrann och ordningsam
• Stresstålig
• Flexibel
• Kvalitetsmedveten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
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Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Pokayoke

Kontakt
Mathilda Nordlander
Mn@pokayoke.se

Jobbnummer
9958339

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