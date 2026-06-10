Extrajobb på lager i Enköping
Pokayoke AB / Lagerjobb / Enköping Visa alla lagerjobb i Enköping
2026-06-10
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, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Anställningsformen för den här tjänsten är en behovsanställning. Du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, antingen studerar du eller har ett annat jobb. Du ska kunna jobba minst 3 pass i veckan, varav minst 2 vardagar. Arbetstiderna är dagtid 7-15.30.
Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.Arbetsuppgifter
• Godsmottagning
• Inleverans
• Plock
• Pack
• Utlastning
Vad vi sökerKvalifikationer
• Annan huvudasklig sysselsättning på minst 50%
• God svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser helst att du är:
• Effektiv, drivande och engagerad
• Noggrann och ordningsam
• Stresstålig
• Flexibel
• Kvalitetsmedveten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9958339