Extrajobb på lager - Perfekt för dig som student!
2025-09-24
Vill du arbeta med lagerarbete i ett nära och socialt team där samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker en lagermedarbetare till ett mindre team med stark laganda, samarbete och en arbetsmiljö präglad av högt i tak och god stämning. Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en lagermedarbetare till KAMIC Installation AB, ett företag med teknisk spetskompetens inom säkerhetsprodukter. Du kommer att bli en del av ett mindre team på cirka sex personer där man arbetar tätt tillsammans, stöttar varandra i det dagliga arbetet och har ett arbetsklimat präglat av högt i tak och en varm laganda. Det här är ett konsultuppdrag via Academic Work med start enligt överenskommelse - perfekt för dig som söker ett socialt och samarbetsinriktat deltidsjobb där du inte bara är en i mängden, utan en viktig del av helheten.
Du erbjuds
• En roll i ett sammansvetsat team där samarbete, engagemang och god stämning präglar vardagen
• Möjlighet att arbeta på ett väletablerat och teknikfokuserat företag inom säkerhetsprodukter
Som konsult för Academic Work erbjuds du dessutom ett nätverk av stöttande konsultchefer och schyssta villkor enligt kollektivavtal.
Dina arbetsuppgifter
• Mottagning och kontroll av inkommande varor
• Plockning och packning av kundordrar
• Inventering och lagerkontroll
• Säkerställa ordning och reda i lagermiljön
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå på minst 50% och har minst 1,5 år kvar av dina studier
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom lager, industri eller liknande miljö
• Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen med bil eller kollektivtrafik
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då det dagliga arbetet kräver att du kan ta del av instruktioner, kommunicera med kollegor och hantera dokumentation
Det är meriterande om du har innehar truckkort A1-A4 och B1-B4
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
