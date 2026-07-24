Extrajobb på lager - Kungsängen
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2026-07-24
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Extrajobb på lager i Kungsängen – Perfekt för dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Är du på jakt efter ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Trivs du med ett fysiskt arbete i högt tempo och vill bli en del av ett engagerat team? Då kan det här vara jobbet för dig!
Simplex söker nu lagermedarbetare till en av våra kunder i Kungsängen. Tjänsten passar perfekt för dig som studerar på universitet, högskola eller yrkesutbildning, eller för dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill arbeta extra.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du arbetar med varierande lageruppgifter och hjälper till att säkerställa att varor hanteras effektivt och når rätt kund i tid.Dina arbetsuppgifter
Orderplock och packning
Godsmottagning och utleveranser
Scanning och registrering av varor
Lastning och lossning
Truckkörning (om du har truckkort)
Bidra till ordning, kvalitet och en säker arbetsmiljö
Vi söker dig som
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Är arbetsvillig, ansvarstagande och noggrann
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Är flexibel och kan arbeta vid behov, främst dagtid på vardagar
Har lätt för att samarbeta och bidrar med en positiv inställning
Meriterande
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Truckkort A+B
B-körkort
Information om tjänsten
Omfattning: Extrajobb vid behov
Arbetstider: Främst vardagar kl. 07.00–16.00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Kungsängen
Lön: Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10010668