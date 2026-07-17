Extrajobb på frys- & kyllager i Katrineholm
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Katrineholm Visa alla lagerjobb i Katrineholm
2026-07-17
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Extrajobb som lagerarbetare/truckförare på frys-och kyllager i Katrineholm – perfekt för dig som studerar eller har ett deltidsjobb.
För vår kunds räkning i Katrineholm söker vi truckförare/lagerarbetare för extraarbete. Det är ett krav med annan huvudsaklig sysselsättning för detta jobb, dvs studier eller annat arbete.
Arbetsuppgifterna innefattar lagerarbete samt truckkörning. Arbetstiderna är dagtid, kl 07-16, men kvällsskift kan förekomma. Vi ser helst att man kan jobba två till tre dagar i veckan.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet från lagerarbete och truckkörning. Arbetsuppgifterna består av att plocka och förbereda order till kunder. Arbetet utförs i kyllager och delar av uppgifterna innebär även arbete i fryslager.
Orderplock
Lasta och lossa
Sedvanligt lagerarbete
Truckkörning
Inleverans
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo. Vi letar efter dig som har en glad och positiv inställning till arbete och kollegor. Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!
Krav
Truckkort A1-4 och B1-4
Erfarenhet av att köra truck, skjutstativ är meriterande
Tidigare lagererfarenhet
B-körkort och bil för att lättare ta dig till och från arbetsplatsen
Rekryteringsprocess och ansökan Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7037871-2105744". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Postgatan 4 (visa karta
)
641 45 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10005613