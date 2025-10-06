Extrajobb på Dagabs lager - Jönköping
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-10-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Gnosjö
, Falköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Truckkörning och orderplock av livsmedelsvaror
Packning och färdigställande av beställningar på pall för leverans ut till matbutikerna
Livsmedelsprodukterna plockas på en färskavdelning vilket innebär att temperaturen är +2 grader.
Arbetstider Arbetstider vardagar 06:00-15:00 och 07:00-16:00
Arbete söndagar kan också förekomma
Vi ser att du vill och kan arbeta i genomsnitt 2 gånger i veckan under terminstid. Du bestämmer själv vilka 2 dagar du är tillgänglig för att arbeta. Du lägger dig tillgänglig för arbete veckovis.
Start för tjänsten är v. 46 och framåt.
Arbetet inleds med totalt fem dagar obligatorisk utbildning. Första veckan är utbildningen onsdag, torsdag, fredag kl 07:00-16:00. Andra veckan är utbildningen måndag och tisdag kl 07:00-16:00.
KvalifikationerVi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Eftersom detta är ett krav för att kunna anställas.
Kan arbeta i genomsnitt 2 veckodagar i veckan under terminstid
Kan arbeta upp till heltid under sommar & lov
Ej förekommer i belastningsregistret
Pratar svenska, både i tal & skrift
Meriterande Truckkort
Körkort och tillgång till bil
Din profil Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.
Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.
Trivs med att arbeta i högt tempo
Förmåner Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Tillgång till gym
Betald utbildning
Flexibel schemaläggning
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Maja Risberg maja.risberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9543136