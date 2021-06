Extrajobb och vikariat inom vård och omsorg - Umeå kommun - Apotekarjobb i Umeå

Umeå kommun / Apotekarjobb / Umeå2021-07-01Vi kan erbjuda intressanta och lärorika extrajobb, sommarjobb och längre vikariat inom en rad verksamheter i Umeå, Hörnefors, Sävar, Holmsund/Obbola och Tavelsjö.Vi ger insatser dygnet runt, alla dagar på året, till personer som behöver stöd för att klara sitt dagliga liv.Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov eller längre vikariat upp till 6 månader. Arbetstiden varierar och vi söker dig som kan jobba dag, kväll, helg och/eller natt. Vi söker även dig som enbart vill arbeta natt.Vad kan du jobba med?ÄLDREOMSORGInom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende eller hemtjänst. Inom båda verksamheterna hjälper du äldre personer med bland annat vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. Inom hemtjänsten arbetar du oftast ensam och besöker flera olika personer under en dag. Därför är det ett krav att du ska kunna färdas med cykel och bil.STÖD OCH OMSORGInom funktionshinderomsorgen arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Ditt uppdrag är att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt stöd ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett fungerande boende, sysselsättning, hälsa och fritid. Du kan arbeta på boende, korttidsboende, daglig verksamhet, boendestöd eller inom personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna.Inom stöd och omsorg finns även möjlighet att arbeta med ensamkommande barn. Som integrationsassistent inom ensamkommande barn är du ett nära vuxet stöd och skapar en trygg miljö för barn och ungdomar genom en strukturerad och meningsfull vardag. Du medverkar bland annat i planering och praktiska vardagssysslor tillsammans med ungdomarna.Du som sökerVi ser gärna att du har läst vård- och omvårdnadsprogrammet eller har en annan likvärdig utbildning alternativt har en vårdbiträdesutbildning. Andra utbildningar som innebär arbete med människor till exempel socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller socialpedagog är också meriterande.Du behöver vara 18 år och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Har du erfarenhet av teckenspråk, autism och andra specialområden är det särskilt meriterande. Kunskaper i finska är också meriterande.För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.För att arbeta inom verksamheten ensamkommande barn krävs det att du har examen eller en pågående socionom- eller annan beteendevetenskaplig utbildning, alternativt pedagogisk utbildning eller behandlingsassistentutbildning.Vi värdesätter att du har en bra samarbetsförmåga och en positiv drivkraft i mötet med de brukare som behöver stöd och hjälp. Du är flexibel och ansvarstagande samt har integritet och tålamod. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Enligt lag så måste alla som arbetar inom verksamheter med barn och unga under 18 år uppvisa ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister vid anställningstillfället. Ett sådant utdrag kan du beställa från https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. 2021-07-01Då TBC ökat i Sverige rekommenderas vaccination, det är dock inget krav. Kontakta Hälsocentral eller infektionskliniken på sjukhuset för vidare information.Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan.Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstid40-60%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-12-31Timlön/månadslönSista dag att ansöka är 2021-12-01Umeå kommun5839927