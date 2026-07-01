Extrajobb och vikariat inom Äldreomsorgen
Umeå kommun / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-01
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Vi kan erbjuda intressanta och lärorika extrajobb och ibland även längre vikariat inom en rad verksamheter i Umeå, Hörnefors, Sävar, Holmsund/Obbola och Tavelsjö. Vi utför insatser dygnet runt, alla dagar på året, till personer som behöver stöd för att klara sitt dagliga liv.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov eller längre vikariat upp till 6 månader. Arbetstiden varierar och vi söker dig som kan jobba dag, kväll, helg eller natt.
Vad kan du jobba med?
Inom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller hemtjänst. Inom samtliga verksamheter fokuserar vi på det friska hos personen och jobbar för att bevara de förmågor som finns. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat att stötta vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien så som dusch och toalettbesök och att ge läkemedel till dem som behöver. Inom hemtjänsten besöker du flera olika personer under en dag i deras hem och därför behöver du kunna cykla och/eller köra bil.
Vill du veta mer? Kika in här: En kort film om äldreomsorgen - Umeå kommun (umea.se)
Du som söker:
Behöver vara 18 år.
Vi söker personer med olika erfarenheter och bakgrunder, även dig som kanske inte har hunnit skaffa dig så mycket erfarenhet ännu. Det viktigaste för oss är att du har en hög arbetsmoral, en positiv inställning, är lyhörd samt respekterar såväl den enskilde som kollegor. Det är meriterande om du har vårderfarenhet och/eller relevant utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med den enskilde, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla läkemedelsdelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vill du arbeta i hemtjänsten behöver du kunna cykla och/eller ha körkort.
Kontroller vid anställning:
Uppehålls- och arbetstillstånd
Är du inte EU-medborgare behöver du inkomma med en kopia på ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Är giltigheten passerad behöver du inkomma med ett kvitto på att du har ansökt om förlängt.
Belastningsregister
Innan eventuell anställning kontrollerar vi belastningsregister. Det är en viktig del i att kvalitetssäkra våra verksamheter. Beställ det gärna redan idag så att du har ett att uppvisa innan anställning. Det kan ta 1-2 veckor om du behöver få det hemskickat till din folkbokföringsadress. Har du Kivra eller annan digital brevlåda kommer utdraget inom någon timme. Här hittar du en länk till belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten Du kommer inte att erbjudas en tjänst förrän det är uppvisat.
Referenser
Ett ytterligare steg vi gör för att kvalitetssäkra är att inhämta referenser innan anställning. Ta gärna kontakt med din/dina referenser redan nu så att du kan uppge dem vid intervjutillfället. Gärna senaste chef/arbetsledare eller liknande person med personalansvar. Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att inte skicka in en ansökan via vårt rekryteringssystem. Se hur du går tillväga på www.umea.se/ledigajobb
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg Jobbnummer
9986176