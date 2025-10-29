Extrajobb nu i juletider på ICA!
2025-10-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Vi söker dig som vill arbeta hos våra ICA kunder i deras avdelningar. Då trycket är stort både under och efter Black Friday och nu i begynnande julklappstider behöver vi förstärka vår bemanningspool till våra ICA butiker i Malmö och Lund med omnejd.
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där ingen dag är den andra lik? Trivs du i ett högt tempo, gillar kundkontakt och vill bli en del av ett härligt team? Då har vi det perfekta jobbet för dig! Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av dagligvaruhandeln, skriv gärna i din ansökan vilka avdelningar du har erfarenhet av.
Dina egenskaper
Vi söker dig, energiska person som är intresserad av ett extra arbete nu i jul och gärna framöver. Du arbetar effektivt och har ett bra och positivt kundbemötande. Du är säljinriktad och har service i ryggmärgen. Du är en social människa som har lätt för att prata med personal och kunder, vilket är en stor del av arbetet. Du är noggrann och ser till att kunden lämnar butiken i gott tillstånd. Du är fysiskt stark och klarar många och tunga lyft. Du hanterar stress och trivs att arbeta i butik.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Vi söker engagerade och serviceinriktade medarbetare till vår bemanningspool för ICA-butiker i Malmö och Lund med omnejd. Som del av poolen får du möjlighet att arbeta på olika avdelningar - till exempel kassa, post, delikatess, plock och frukt & grönt.
Arbetstiderna varierar beroende på butikens behov, vilket gör jobbet perfekt för dig som vill ha flexibilitet - kanske du studerar, har ett annat deltidsjobb eller bara vill fylla ut kalendern med extra pass! Vi arbetar i personalsystemet Ipool där du själv lägger in din tillgänglighet. Lön och OB enligt handels avtal.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare.
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Du hittar oss även på vår hemsida:www.rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
