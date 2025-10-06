Extrajobb Montör | Adient | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Just nu söker Lernia dig som vill arbeta extra på Adient - vi anställer löpande efter behov. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar präglas av en stark laganda där ni arbetar tillsammans för att producera framtidens bilar. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
• Omgående
• Anställningsform: Visstid studerande / visstid extra arbete. Ca två till tre dagar i veckan vid behov.
• Göteborg, Torslanda
• Tillgängliga skift: 2-skift (dag/kväll) & natt.
Upplägget är perfekt för dig som pluggar eller har annan flexibel sysselsättning. Du får en stabil extrainkomst och ett starkt varumärke som kommer stärka ditt CV inför avslutande studier. Givetvis har man goda arbetsvillkor, bra ledarskap och god arbetsmiljö under tiden som Lernia-konsult!Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som montör på Adient kommer du vara en del i ett världsledande företag som tillverkar fordonssäten. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans ska hålla högsta kvalité och leverera i precis rätt tid till kund. Arbetet är på line och du kommer att montera olika komponenter på bilsäten till Volvo.
Om dig
För att göra ett bra arbete som fordonsmontör är det viktigt att du trivs att arbeta i en fysiskt krävande miljö. Vidare har du ett högt kvalitétstänk, är strukturerad och flexibel. Arbetet ställer krav på att utföra momenten inom en viss tidsram, så det är en fördel om du gillar att arbeta praktiskt i ett högt tempo.
För att jobba extra krävs att du har:
• En sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete).
• Lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska/svenska som andraspråk a/1 och Engelska a/5.
• Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation, studieintyg/arbetsintyg och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om processen eller vill komplettera din ansökan? Vänligen kontakta oss på rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara längre än vanligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9543160