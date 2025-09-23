Extrajobb med variation dagtid
2025-09-23
Vill du bredda dina yrkeserfarenheter och är nyfiken på flera branscher?
Om företaget
B3P är ett bemannings- och rekryteringsföretag beläget i Stockholm men med verksamhet runtom i hela landet. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Vi hjälper dig att ta nästa steg i karriären!
Om tjänsten
Som konsult hos B3P får du möjlighet att testa på många olika yrkesroller i olika branscher. Du kommer att vara anställd i vår personaluthyrning och arbeta som konsult ute hos våra kundföretag. I rollen får du möjlighet att testa på allt från montering, lager, rivning, mm.
Söker du ny arbetslivserfarenhet och möjligheten att bredda dina kunskaper inom olika områden är detta något för dig.
Uppdragen sker främst under dagtid, men kvällar och helger kan förekomma.
Kvalifikationer
Som person är du nyfiken på att lära dig nya saker och tycker det är spännande med nya utmaningar. Då arbetet är varierande har du lätt för att anpassa dig till nya människor och miljöer. Du har hög arbetsmoral och är inte rädd för att hugga i när det behövs.
Du erbjuds
Flexibla arbetstider (ofta erbjuds arbete mellan 7-17)
Möjlighet till att bredda dina arbetserfarenheter
Spännande nya arbetsplatser inom olika branscher
Ansökan
Känns detta som du? Ansök redan idag! Vi tar emot ansökningar på vår hemsida www.b3p.se
men tyvärr inte på annat sätt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden har gått ut. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ludvig.zettervall@b3p.se Ersättning
Enligt ök
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
