Extrajobb marknadsundersökare Sundsvall - Otiga Stockholm AB - Marknadsföringsjobb i Sundsvall

Otiga Stockholm AB / Marknadsföringsjobb / Sundsvall2020-06-04IngressÄr du studerande och söker ett flexibelt extrajobb på sidan av dina studier? Eller letar du efter ett roligt deltidsjobb som kompletterar ditt nuvarande arbete? Då kan detta vara perfekt tjänst för just dig!Vi söker nu drivna och ansvarsfulla medarbetare för att genomföra marknadsundersökningar inom dagligvaruhandeln. Du som har ett extra öga för detaljer och god service har nu chansen att fylla på ditt CV med värdefull erfarenhet samtidigt som du får en inkomst på sidan av din nuvarande sysselsättning.2020-06-04Som marknadsundersökare på deltid genomför du undersökningar och observationer inom dagligvaruhandeln kopplat till exempelvis produktinformation, pris och exponering i butik. Arbetsuppgifterna består av att hämta in data på ett professionellt och serviceinriktat tillvägagångssätt med hjälp av en app i telefonen som fungerar som ditt främsta arbetsverktyg.Du representerar Otiga ute på uppdrag i butik där du som ambassadör för varumärket arbetar lösningsorienterat med fokus på hög kvalitet, engagemang, enkelhet och glädje. Arbetet utförs till stor del självständigt och kräver stort eget ansvar samtidigt som den öppnar upp för ett flexibelt och spännande arbete.Vi söker dig med en professionell inställning som gillar att ta egna initiativ och arbeta noggrant och effektivt. Om du är en fena på service och drivs av att arbeta flexibelt kommer du trivas bra hos oss. Tidigare arbete inom dagligvaruhandeln eller som marknadsundersökare är meriterande.Du som söker har körkort och tillgång till bil. Vidare letar vi efter dig som studerar eller redan har ett arbete på deltid, men som vill jobba extra utöver din nuvarande sysselsättning. Arbetet kräver att du har goda kunskaper inom svenska muntligt såväl som skriftligt.ErbjudandeDu kommer själv kunna styra över din arbetstid tillsammans med konsultchef i förhållande till studier, arbete och privatliv. Vi önskar dock att du är tillgänglig minst 1-2 dagar i veckan, gärna mer.Arbetet som konsult på Otiga ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som studerande öppnar du upp dörrar till framtida arbeten inom ditt område, där vi vill kunna utvecklas tillsammans med dig.Tillsättning av tjänsten sker omgående, därmed sker intervjuer löpande så tveka inte på att skicka in ditt CV redan idag!Det är vi som är Otiga Stockholm. Vi arbetar med bemanning och vi vet hur viktigt det är med en stark lokal närvaro. Som ett fullserviceföretag inom bemanning och rekrytering hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla olika led. Våra tjänster täcker allt från bemanning av industripersonal, lager och logistik till tjänstemän.Som ett led i att vara en av bemanningsbranschens mest attraktiva arbetsgivare fokuserar vi på friskvård för våra konsulter där målet är att ha branschens friskaste personal. Hos Otiga är det människorna som gör skillnad! För mer info gå in på Otiga.se.Vid frågor om tjänsten kontakta par.soderlund@otiga.se Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-06-28Otiga Stockholm AB5253309