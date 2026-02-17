Extrajobb Marknadsföring Sociala Medie-ansvarig
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Om jobbet
Ateljé Dantel finns i MVG-gallerian i hjärtat av Umeå. Vi arbetar med försäljning och uthyrning av brudklänningar, balklänningar, festklänningar och herrkostymer - och nu söker vi en person som kan hjälpa oss att växa digitalt!
Om rollen
Du kommer ta hand om våra sociala medier, i nuläget arbetar vi med Facebook och Instagram. Där får du fritt spelrum att lägga upp inlägg, stories, skapa kampanjer, reels etc.
Arbetet innebär att besöka vår butik minst en gång i veckan för att skapa material. Annars kan arbetet utföras hemifrån. Du behöver ha tillgång till en egen kamera och redigeringsverktyg.
Vi söker dig som
Har ett öga för stil och bild
Är noggrann, självgående och kreativ
Har erfarenhet av sociala medier och/eller marknadsföring
Anställningsform
Timanställning med flexibla arbetstider.
Plats
Ateljé Dantel - MVG, centrala Umeå
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team, skicka din ansökan redan idag!
Ansökan
Skicka din ansökan där du beskriver vad du skulle göra med våra sociala medier till: jobb@ateljedantel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb@ateljedantel.se Arbetsgivare Alashi, Mofida
MVG-gallerian (visa karta
)
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Ateljé Dantel Jobbnummer
9747618