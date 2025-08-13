Extrajobb | Lernia Bemanning | Helsingborg
2025-08-13
Ta chansen att bli en del av vårt dynamiska team som timanställd bemanningskonsult! Här får du möjlighet att utvecklas inom industri och logistik, samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet. Med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och varierande arbetsuppgifter erbjuder vi en flexibel och berikande arbetsmiljö. Ansök idag!

Om tjänsten
Som timanställd bemanningskonsult kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom industri och logistik för våra kunder. Dina ansvarsområden kan inkludera lagerhantering, orderplockning, packning och produktionsarbete beroende på kundens behov.
Arbetstiderna kan variera, vanligast är dagtid eller 2-skift, måndag - fredag. Vi ser gärna att du är tillgänglig att jobba 2-3 pass/vecka. Även arbetsort varierar, därav ser vi körkort och tillgång till bil som ett krav.
Om dig
Du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, exempelvis ett annat jobb eller studier (intyg ska bifogas i ansökan). Vi söker dig som har B-körkort och tillgång till bil. Du kommer att arbeta som bemanningskonsult med varierande uppgifter inom industri och logistik, såsom lagerhantering och packning. Rollen kräver flexibilitet, ett engagemang för att lära sig nya saker och en vilja att anpassa sig efter olika arbetsuppgifter samt kundbehov.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom industri eller logistik, vilket kan innefatta truckkörning, produktionsarbete eller liknande roller. Erfarenhet av lagerhantering och orderplockning är också värdefullt. Dessutom är det positivt om du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsmiljöer och kan arbeta effektivt både självständigt och i team. Din förmåga att hantera stressiga situationer och din problemlösningsförmåga kommer att uppskattas.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
